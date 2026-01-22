Bertrand Guillot, Querelle à la française

1401. Dans les rues de Paris, on trouve des astrologues, des théologiens, des écrivains. Parmi eux, Christine de Pizan et Jean de Montreuil. Ils ne se connaissent pas mais leurs routes vont se croiser autour d’un best-seller : Le Roman de la Rose. Sommet de misogynie ou joyau de subtilité ? Le débat fait rage, des camps se forment. Et pendant ce temps, les princes se déchirent et la guerre approche…

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Debout les femmes !", par Dominique Goy-Blanquet (en ligne le 3 février 2026).

Quelle est la genèse de cette Querelle à la française qui nous est proposée aujourd’hui ? Le projet initial de Bertrand Guillot, un livre sur l’année 1515 où se croiseraient François Ier, Charles Quint, Henry VIII, Érasme et Thomas More. Il lui a valu un sceptique : « Tu vas encore écrire une histoire de mecs » de la part de sa compagne Victoire. Voici ce qui l’a incité à chercher des histoires de meufs. Dans les textes de la Renaissance, elles brillaient par leur absence, ou presque, car l’histoire est écrite par des hommes.