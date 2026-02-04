Pierre Vinclair, Byung-Hun Min, Birdsong

Ce livre est né d’un paradoxe fécond : comment écrire sur les oiseaux sans rien savoir d’eux, ou presque ? Du jour au lendemain, Pierre Vinclair se met à enquêter au fil de poèmes-minute sur ce que les oiseaux nous font, sur la manière dont ils déplacent nos idées en nuées, frôlent nos matins, habitent un monde où leur présence s’efface. Guidé par une curiosité impressionniste, Pierre Vinclair ne s’approche jamais trop près, s’émerveille que l’on entende d’abord leur chant avant de les voir ou de vouloir les nommer.

Les photographies de l’artiste coréen Byung-Hun Min, dans la contemplation desquelles s’est élaboré cet essai qui est d’abord une rêverie, viennent scander le texte comme des pointillés noir et blanc.

Né en 1982, Pierre Vinclair est poète, romancier, essayiste et traducteur. Après des études en lettres et philosophie il a vécu quinze ans à l’étranger —surtout en Asie — avant de revenir en France en 2024. Auteur d’une trentaine de livres, il co-anime la revue Catastrophes et dirige la collection « S!NG » au Corridor bleu. Vie du poème (2021) formule sa poétique. Signalons également La Sauvagerie et Agir non agir. Éléments pour une poésie de la résistance. Traducteur, il passe de l’anglais (Christine Chia, Derek Walcott, Alexander Pope aux Belles Lettres ; Anthologie du sonnet) au chinois (Shijing ; poètes Tang).

Byung‑Hun Min, né en 1955 à Séoul, est autodidacte. Il conduit depuis Gunsan une oeuvre intégralement argentique. Ses noirs et ses blancs « du noir effacé à la blancheur voilée » donnent à Des Oiseaux une place singulière : ni zoologie ni sujet décoratif, mais une méditation du visible.

Table des matières

Quelque chose des oiseaux

Les livres volent

Pas un paradis

Birdsong

Poèmes

Postface