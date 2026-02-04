Julia Galmiche-Essue, La littérature et son double. La mise en fiction du livre dans les romans d'Alain Mabanckou

Cet ouvrage s’intéresse aux livres dans les romans d’Alain Mabanckou, l’un des écrivains les plus emblématiques de la littérature francophone contemporaine. À la fois objets, symboles et personnages, les livres fictionnels constituent un fil conducteur entre l’écrivain, le lecteur et la littérature. Ils contribuent à une relecture des thématiques centrales de l’oeuvre, entre héritage colonial, identité et altérité, et participent au renouvellement du genre romanesque. Le livre fictionnel constitue, en définitive, un miroir critique du livre réel qui permet d’interroger ses conditions de production, de circulation et de réception.

Julia Galmiche-Essue est chercheuse postdoctorale Banting à l’Université de Sherbrooke. Elle est spécialiste du livre et de son histoire dans les littératures francophones d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et leurs diasporas. Lauréate de plusieurs prix prestigieux, elle est l’auteure d’une vingtaine d’articles et de chapitres de livres.