Patricia Eichel-Lojkine, Louise de Savoie. L'art du pouvoir à l'aube de la Renaissance

Une biographie complète de Louise de Savoie (1476-1531), mère de François Iᵉʳ et de Marguerite d'Angoulême/de Navarre, visant à déployer les nombreuses facettes de cette femme hors du commun qui fut à la fois régente, diplomate, mécène, bibliophile et stratège, et l’une des premières femmes d’État de l’histoire de France - "l’une des personnalités les plus fascinantes de la première Modernité européenne" (P. Brioist).

—

Mais qui était donc véritablement Louise de Savoie, mère de François Ier, inoubliable figure de la première modernité ?

Née au temps de Charles le Téméraire et de Louis XI, mariée à douze ans au duc Charles d'Angoulême, un prince du sang désargenté et aux tentations rebelles que la Couronne veut remettre dans le rang, Louise de Savoie (1476-1531) se retrouve brutalement, à moins de vingt ans, veuve, chargée de deux enfants en bas âge – Marguerite et François de Valois.



Par sa solide éducation, sa fine connaissance des lignées dynastiques et du jeu politique européen, et sa proximité avec la famille royale, elle parvient à dessiner le chemin qui mènera son fils François jusqu'au trône. Et, alors que le pouvoir se conjugue déjà et surtout au masculin, elle se voit par deux fois confier la régence, tenant alors fermement la barre d'un pays chahuté.



Mais quels furent les espoirs, les joies, les angoisses et les douleurs de celle qui fut enterrée comme une souveraine par son fils, bien qu'elle n'ait jamais porté que la couronne ducale ? Patricia Eichel-Lojkine nous plonge dans les méandres d'une vie riche et houleuse, en brossant un portrait à la fois politique et intime de cette femme d'exception.