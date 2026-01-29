Alessio Christen

Charles-Albert Cingria au présent. Aux origines de la chronique moderne

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n° 135, 2026.

Écrivain aux sources d’inspiration multiples, connu pour son érudition, Charles-Albert Cingria réinvente la chronique pour mieux dialoguer avec son temps. Ce livre suit les étapes d’un parcours littéraire qui se caractérise par la confrontation aux renouvellements artistiques du début du XXe siècle.

Existe également en version reliée - EAN 9782406187493 - au prix de 98 EUR.