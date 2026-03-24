Chevillard prend le soleil
C’était il y a longtemps, au Moyen-Âge peut-être ou dans l’enfance, Philéon aimait Godelive, une fille avec le cou très fin et des cheveux jaune soleil. Clodomir aussi était épris d’elle, allait-il falloir se battre ? Aujourd’hui, on se demande surtout ce que monsieur Ristretto, vieil écrivain qui observe le monde avec perplexité depuis la terrasse du café Les Grands ducs, on se demande bien ce qu’il fait là, au milieu de ces souvenirs. Avec Jaune Soleil qui paraît aux éditions de Minuit, Éric Chevillard dialogue pour la seconde fois avec la littérature médiévale dont il s’était inspiré pour écrire Ronce-Rose en 2017. Paraît dans le même temps le volume des billets publiés sur son blog durant l'année 2024-2025, dix-huitième de la série : L'Autofictif enneige le Fuji (L'Arbre vengeur). Fabula vous invite à feuilleter le livre…