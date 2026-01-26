Fabiana Florescu, Poétique(s) en question(s) chez Christian Prigent et Valère Novarina. Repenser et pratiquer la poésie de l'extrême contemporain : de l'intertextualité à l'intermédialité

La variété de formes, de rapports symboliques au monde et de (dés)engagements poïétiques, issue de la dynamique du marché littéraire, invite à revisiter les aléas sémiotiques et les enjeux de la création poétique dans un contexte de crise touchant à la manière dont la littérature peut encore exprimer un rapport singulier au langage, à la pensée ou à l’acte créateur. Alors que la légitimité même de la poésie est mise en débat, ce livre propose une réflexion sur les formes et pratiques poét(h)iques contemporaines comme autant de réponses à une crise du littéraire dont les frontières sont de plus en plus poreuses. Dans ce paysage artistique et épistémique complexe, les œuvres hybrides de Christian Prigent et de Valère Novarina avancent une poétique dichotomique – traduisant un passage de la déconstruction vers la reconstruction du discours littéraire – et conçoivent la poésie comme un espace d’expérimentation reflétant les attitudes de l’art face à la société actuelle. En conjuguant des approches intersémiotique, médiologique et critique, cette étude montre comment l’expérience poétique se diffracte dans un réseau de pratiques hétérogènes (peinture, photographie, cinéma), menant à un débordement poématique. Par ce débordement, témoignant d’une tension entre formes et langages, Prigent et Novarina reconfigurent le paysage littéraire et offrent un retour critique sur la poïèsis.

—

Fabiana Florescu est docteure ès lettres et maître-assistante au département de langue et littérature françaises de l’université de Bucarest. Ses travaux portent sur les poétiques françaises contemporaines, abordées sous l’angle des pratiques intermédiales, ainsi que sur la littérature française et comparée. Elle explore les dynamiques de dialogue entre la littérature – notamment la poésie et le théâtre – et les arts visuels, performatifs et scéniques, et ses contributions critiques ont fait l'objet de plusieurs publications dans des revues académiques en Roumanie, en France, en Allemagne et au Canada.