Faire court, viser juste (revue Pratiques)
Appel à contributions Pratiques 215-216 :
« Faire court, viser juste.
Discours, transmissions dans l’espace public et didactisations potentielles »
Coordination du numéro :
Annabelle Seoane, Crem, Université de Lorraine
Véronique Laurens, Diltec, Université Sorbonne Nouvelle
—
Découvrir sur Fabula le détail de l'appel à contributions…
—
Calendrier
31 mars 2026 : Date limite d’envoi des propositions d’articles. → voir les modalités en page 11.
30 avril 2026 : Notification d’acceptation ou de refus des propositions.
1er septembre 2026 : Date limite d’envoi des articles finalisés pour expertise en double aveugle.
décembre 2027 : Sortie du numéro de Pratiques.
—
Propositions d’articles et renseignements, écrire conjointement à :
veronique.laurens@sorbonne-nouvelle.fr ;