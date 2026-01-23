Faire court, viser juste (revue Pratiques)

Appel à contributions Pratiques 215-216 :

« Faire court, viser juste.

Discours, transmissions dans l’espace public et didactisations potentielles »

Coordination du numéro :

Annabelle Seoane, Crem, Université de Lorraine

Véronique Laurens, Diltec, Université Sorbonne Nouvelle

—

—

Calendrier

31 mars 2026 : Date limite d’envoi des propositions d’articles. → voir les modalités en page 11.

30 avril 2026 : Notification d’acceptation ou de refus des propositions.

1er septembre 2026 : Date limite d’envoi des articles finalisés pour expertise en double aveugle.

décembre 2027 : Sortie du numéro de Pratiques.

—

Propositions d’articles et renseignements, écrire conjointement à :

veronique.laurens@sorbonne-nouvelle.fr ;

annabelle.seoane@univ-lorraine.fr.