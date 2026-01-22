Gabrielle Radica, La famille des classiques. Parenté, mariage et propriété dans la philosophie des XVIIe et XVIIIe s.

La famille moderne n'est plus, mais son histoire reste indispensable pour qui veut comprendre qu'elle a constitué à la fois un repoussoir et un laboratoire de la famille contemporaine. Nous héritons d’une institution complexe dans laquelle la hiérarchie, la division du travail, la différence sexuelle et générationnelle, la subsistance, le soin, les sentiments et les modalités de l’affiliation ont été bouleversés.

Faire l’histoire de la famille moderne, c’est aussi la restituer dans les doctrines philosophiques classiques qui lui consacrèrent une vive attention. Grotius, Hobbes, Locke, Pufendorf, Montesquieu, Rousseau et Diderot : tous ces auteurs ont été des philosophes de la famille, tous ont affiné leurs notions afin d’intégrer la famille dans leur théorie politique et leur ontologie sociale.

Ce recueil d’études entend présenter la richesse de leur pensée sur ce point souvent négligé du commentaire. On voit Locke promouvoir l’égalité parentale, Hobbes juridiciser la question du soin, Montesquieu se pencher sur le sort des héritières, et Pufendorf légiférer sur la conversation des époux. L’histoire de la famille dénaturalise nos convictions à son sujet. N’est-ce pas là l'une des fonctions de la philosophie ?

Sommaire

Introduction. Philosophie classique de la famille

Première partie. La petite société et la grande. Genèses et fondements de l'institution familiale

Chapitre 1. La famille dans L'Esprit des lois

Chapitre 2. La famille chez Rousseau

Chapitre 3. Le célibataire est-il un mauvais citoyen ?

Chapitre 4. Famille libérale et famille démocratique

Constant, Tocqueville, Durkheim

Deuxième partie. Commander et obéir

Chapitre 5. Contractualisme et naturalisme familial

Chapitre 6. Comment progresse l’égalité

Sur le jusnaturalisme moderne

Chapitre 7. Le statut civil et politique des femmes chez Montesquieu

Troisième partie. Soigner et éduquer

Chapitre 8. Comment les philosophes politiques classiques pensent le soin aux enfants

Sur Hobbes, Locke et Rousseau

Chapitre 9. La famille, lieu d’éducation à la citoyenneté (Rousseau)

Quatrième partie. Se marier, se comprendre

Chapitre 10. La conversation des époux

Chapitre 11. Vivre en paix sans se comprendre

Les voies de la tolérance chez Rousseau

Chapitre 12. Qu'est devenue Julie ?

Sur le perfectionnisme dans Julie ou la Nouvelle Héloïse

Cinquième partie. Subsister, transmettre, protéger

Chapitre 13. Mariage, dot, héritage

La protection des femmes en contexte juridique inégalitaire

Chapitre 14. « La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants, mais elle n'oblige pas de les faire héritiers » (Montesquieu, De l’esprit des lois, XXVI, 6)

Chapitre 15. Fictions et variations sur le droit dans les récits de Diderot

Bibliographie sélective

Index