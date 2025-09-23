Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard (éd. Bruno Bernardi & Gabrielle Radica)

Extrait d'Émile ou De l’éducation - Livre IV

Édition de : Bruno Bernardi

Dossier : Gabrielle Radica

La Profession de foi du vicaire savoyard, que Rousseau a insérée au cœur du livre IV de l’Émile, est le principal texte qui, dans l’ensemble de son œuvre, aborde la question de Dieu et de la religion. Elle fut aussi capable de dresser contre elle la quasi-totalité de ce que l’époque comptait de penseurs et d’hommes d’Église : d’Holbach à Voltaire, en passant par l’archevêque de Paris et les ministres réformés de Genève, tous se scandalisèrent de cette Profession de foi qui valut à l’Émile d’être interdit.

Critiquant les religions révélées et refusant toute autorité aux Églises, Rousseau en appelle à la religion naturelle, croyance raisonnable et raisonnée que chacun peut découvrir dans l’intimité de son cœur.