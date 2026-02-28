Anthropologie des écrans
Dix ans après l'ouvrage collectif Vivre par(mi) les écrans supervisé par M. Carbone, A. C. Dalmasso et J. Bodini, les Presses du Réel donnent à lire l'essai de Mauro Carbone et Graziano Lingua, Pour une anthropologie des écrans, sous-titré Montrer et cacher, exposer et protéger. Une exploration pionnière de l'évolution des fonctions fondamentales des écrans dans l'histoire (du corps comme proto-écran aux dispositifs portables d'aujourd'hui), de leurs implications anthropologiques et philosophiques, et de leur impact profond sur la culture humaine, offrant un récit éloquent sur notre réalité médiatisée.Les écrans ne se limitent pas à montrer ou cacher : depuis la préhistoire, ils servent d'intermédiaires dans notre relation au monde en protégeant autant qu'en exposant nos corps. À travers une enquête historico-généalogique et une analyse aussi bien des technologies présentes que du futur proche, les auteurs déconstruisent l'idée selon laquelle les écrans seraient inséparables des images, que celles-ci s'opposeraient aux mots, ainsi que ce qu'ils nomment idéologie de la "Transparence 2.0", à savoir la prétention de pouvoir éliminer toute médiation tant en communication qu'en politique. Ils montrent également que les technologies portables ne nous rapprochent nullement d'une supposée disparition des écrans, mais semblent plutôt dessiner un quasi-retour à l'utilisation de notre corps, cette fois-ci "augmenté", comme écran. Fabula vous invite à lire quelques pages de l'ouvrage et à parcourir son sommaire sur le site de l'éditeur…
Rappelons l'archive du projet Vivre par(mi) les écrans, ainsi que les autres titres signés ou supervisés par Mauro Carbone : Voir selon les écrans, penser selon les écrans (Mimèsis), Philosophie-écrans. Du cinéma à la révolution numérique (Vrin), et L'empreinte du visuel : Merleau-Ponty et les images aujourd'hui (Metispresses).