Ivan Berquiez, Un pieu à soi. Virginia Woolf regarde Buffy

Virginia Woolf se serait-elle jetée dans la rivière si elle avait pu regarder Buffy contre les vampires ?

Le 28 mars 1941, sur le bord de la rivière où elle compte se donner la mort, Virginia trouve un objet étrange qui lui permet de regarder une série télévisée dans laquelle une adolescente est choisie pour combattre les forces du Mal. Curieuse, elle rebrousse chemin et, depuis son lieu à elle, commence son binge-watching... mais jusqu’où, jusqu’à quand ?

Les récits sont-ils suffisants à guérir des idées suicidaires ?

Par son roman uchronique, Ivan Berquiez vise à participer à une relecture féministe et queer de la biographie de l’écrivaine britannique en repensant l’impact que sa bisexualité, sa maladie mentale ou encore son vécu de violences incestueuses ont eu sur sa vie et son œuvre.

Un pieu à soi entend contribuer au mouvement de déstigmatisation des troubles psychiatriques en explorant des thématiques comme la maladie mentale chronique, la prévention du suicide, et les répercussions psychiques des violences sexuelles, de l’invisibilisation des relations LGBTQ+ ou encore de la montée du fascisme.

Ivan Berquiez est écrivain et psychiatre. Il a publié des textes dans des revues telles que Jef Klak, AOC, Les Embrouillonnements, Moebius, la variation, PD La Revue, ou encore Le Pied, et produit des podcasts pour r22 et Frictions Media. Un pieu à soi est son premier roman.

