Ce que mineur veut/peut dire (Caietele Echinox / Echinox Journal)
Appel à contributions / Call for Papers
Caietele Echinox / Echinox Journal
Volume 52 / 2027
« Ce que mineur veut/peut dire »
(English version will follow)
Responsables de la publication :
Kirsty Bell (Mount Allison University), Guido Furci (Université Sorbonne Nouvelle), Tristan Mauffrey (Université Sorbonne Nouvelle)
et Laura Tusa-Ilea (Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
En 1975, dans leur ouvrage Kafka. Pour une littérature mineure (Paris, Les Éditions de Minuit), Gilles Deleuze et Félix Guattari forgent le concept de « littérature mineure », qui connaîtra un important succès critique dans le domaine des sciences humaines et sociales. Dans cet essai fondateur à plusieurs égards, sur la base de la réélaboration et du commentaire de plusieurs passages tirés des récits, du journal et des correspondances de Kafka, Deleuze et Guattari définissent la littérature mineure comme « celle qu’une minorité fait dans une langue majeure ». Comme le rappelle de manière incisive Sara De Balsi (2022), les traits fondamentaux de la littérature mineure seraient, dès lors, (1) la déterritorialisation de la langue, (2) le fait que toute énonciation se doit d’être conçue comme « immédiatement politique », (3) le fait que toute énonciation, même la plus singulière, est irréductiblement collective. Immédiatement identifié comme « opératoire » (cf. ibid), le concept de « littérature mineure » a connu à la fois un grand nombre d’applications dans des contextes variés et parfois très éloignés les uns des autres, mais aussi une série de contestations, dont certaines continuent de nourrir les débats épistémologiques les plus contemporains (De Balsi, 2022 ; Weissmann, 2013). C’est ce que nous chercherons à explorer, et à partir d’un éventail d’études de cas susceptibles d’éclairer ce que, aujourd’hui, mineur peut encore vouloir dire (du moins au sein des cadres référentiels en fonction desquels le terme a été problématisé dès le départ), et en creusant les enjeux – y compris politiques – d’un adjectif qui ne cesse de questionner la pertinence des catégories esthétiques et interprétatives dominantes (notamment au sein d’imaginaires transidentitaires). Penser par cas / raisonner par métonymies nous aidera à « révéle[r] les particularités logiques propres à [toute réflexion] qui, placé[e] devant une [individualité] observable, choisit d’approfondir ses propriétés particulières pour fonder sur leur description, leur interprétation ou leur évaluation, une argumentation de portée plus générale », bien que pas systématiquement universalisable (Jean-Claude Passeron et Jacques Revel, 2005).
Pistes de recherche à privilégier (liste non exhaustive) :
- pertinence, enjeux et limites des propositions de Deleuze et Guattari à la lumière du débat épistémologique contemporain ;
- utilisations « minorisées » de langues traditionnellement non minoritaires (études de cas issus, par exemples, des espaces francophones, anglophones, hispanophones et lusophones) ;
- littératures « mineures », décolonisation et autochtonisation ;
- littératures régionales et paysages littéraires nationaux /globaux ;
- littératures « mineures » et écritures 2SLGBTQQAI+ ;
- recours aux stratégies transculturelles, translingues, etc.
—
Calendrier prévisionnel :
15 mars 2026 : date limite d’envoi des propositions aux adresses de contact suivantes [un abstract de 300 mots environ, en français et/ou en anglais, accompagné d’une courte note bio-bibliographique de l’auteur/autrice]
15 avril 2026 : notification d’acceptation des propositions reçues auprès des contributeurs/contributrices [transmission de la feuille de style de la revue en vue de la rédaction des textes]
28 septembre 2026 : date d’envoi des articles pour les premières relectures [peer-review]
20 décembre 2026 : date d’envoi des contributions dans leur version définitive
Date de parution du numéro : juin 2027
Adresses de contact : guido.furci@sorbonne-nouvelle.fr; laura.ilea@ubbcluj.ro
Les contributeurs sont priés de suivre la Feuille de style disponible sur:
https://caieteleechinox.lett.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/09/Feuille_de_style.pdf
—
Meanings of “Minor”
Issue editors:
Kirsty Bell (Mount Allison University), Guido Furci (Université Sorbonne Nouvelle), Tristan Mauffrey (Université Sorbonne Nouvelle)
and Laura Tusa-Ilea (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca)
In their 1975 study, Kafka. Toward a Minor Literature (English translation, University of Minnesota Press, 1986), Gilles Deleuze and Félix Guattari developed the concept of “minor literature” which would go on to enjoy significant critical currency in the humanities and the social sciences. Seminal for several reasons, this essay analyses numerous passages from Kafka’s fiction, diaries, and correspondence, providing a basis for Deleuze and Guattari’s definition of minor literature as “that which a minority makes in a major language.” As Sara De Balsi underscores, the fundamental features of minor literature are therefore 1) a deterritorialization of language, 2) an enunciation that must be considered as “immediately political”, and 3) the fact that all enunciation, even the most singular, is necessarily collective. Immediately identified as “operative” (cf. ibid), this concept of “minor literature” has seen both a significant number of applications in various contexts, sometimes quite distinct from each other, and a series of contestations, some of which continue to feed into very contemporary epistemological debates (De Balsi, 2022; Weissmann, 2013). This debate is what this special issue aims to explore and, through various case studies, seeks to shed light on what “minor” still means today (at least within the referential frameworks that have underpinned the ways in which the term has been problematized since the beginning). We endeavour to delve into the issues – including the political stakes – of an adjective that consistently questions the relevance of dominant aesthetic and interpretative categories (particularly within transidentity narratives). Thinking through examples/working by metonymy will allow us to “reveal the logical particularities proper to [any reflection] which, when placed in front of an observable [individuality], chooses to deepen its particular properties in order to base on their description, interpretation or evaluation, an argument of a more general scope”, although not systematically universalizable (Jean-Claude Passeron and Jacques Revel, 2005).
Research topics may include (but are not limited to):
-various relevance, stakes, and limits of Deleuze and Guattari’s proposals in the context of contemporary epistemological debates
-“minor” uses of traditionally non-minority languages (for example, case studies from French, English, Spanish, and Portuguese-speaking areas)
-“minor” literatures, decolonisation, and indigenization
-regional literatures and their place in national or global literary landscapes
-intersections between “minor” literatures and 2SLGBTQQAI+ writings
-use of translingual, cross- or inter- cultural, etc. strategies in these literatures
—
Provisional calendar:
15 March 2026: proposal deadline to the following contact addresses (including an abstract of approximately 300 words, in French and/or English, accompanied by a brief author biography)
15 April 2026: notification of acceptance for contributors and communication of the style sheet
28 September 2026: deadline to submit articles for peer-review
20 December 2026: deadline to submit final versions of articles
Publication scheduled for June 2027.
Contact addresses: guido.furci@sorbonne-nouvelle.fr; laura.ilea@ubbcluj.ro
We kindly ask you to follow the Caietele Echinox Style Sheet, available at:
https://caieteleechinox.lett.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/08/Stylesheet.pdf
—
Bibliographie orientative / Suggested bibliography:
