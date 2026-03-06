"La honte doit changer de camp". Par ces mots comme par sa décision de rendre son procès public, Gisèle Pelicot est devenue un symbole de la lutte contre les violences sexuelles. Prolongeant son geste au théâtre, l’Oratorio en quarante fragments de Servane Dècle et Milo Rau propose une traversée documentaire au cœur de la banalité du viol et de son traitement judiciaire. Scènes d’interrogatoire, plaidoiries, extraits du dossier, commentaires et entretiens: quarante fragments pour tenter de comprendre ce que ce procès historique dit de nous. Le texte de la pièce créé au dernier Festival d'Avignon est aujourd'hui édité par Flammarion. Repris à Paris le 5 mars dernier lors d’une représentation exceptionnelle, le spectacle sera ce printemps en tournée, en France et à l’étranger.

(Photo : Photo Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon)