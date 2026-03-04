Le devoir d'hospitalité
Giorgio Agamben et Hervé Le Tellier rééditent dans la collection "Tracts" (Gallimard) la Plaidoirie sur le délit d'hospitalité prononcée par Alexandre Grothendieck en 1978, en faveur d'un un homme – un citoyen français – accusé d’avoir offert l’hospitalité à un autre. Fabula vous invite à en lire un extrait…
Rappelons qu'on peut lire dans Acta fabula le compte rendu par Odile Gannier de l'essai de Georges Didi-Huberman et Niki Giannari, Passer, quoi qu’il en coûte : "Les passants d’Idomeni", ainsi que l'article consacré par Carole Wahnoun à l'édition du séminaire de Jacques Derrida sur l'Hospitalité : "L’accueil en questions".
(Illustr. : L’hospitalité d’Abraham recevant les trois anges, détail de la fresque de la basilique Saint-Vital de Ravenne © CC/Petar Milošević)