Le divan des femmes
Épouses ou amantes des hommes qui composèrent le premier cercle psychanalytique, les femmes durent batailler ferme pour se faire une place dans un univers qui n’avait pas été conçu pour elles, puis s’imposer progressivement comme cheffes d’écoles et créatrices de nouvelles approches de l’inconscient. Dans Le Divan des femmes (Seuil), Élisabeth Roudinesco raconte les découvertes, les débats, les controverses qui furent originellement alimentées par l’étude des symptômes et des souffrances de toutes ces anonymes. Hommage de l’historienne de la psychanalyse à l’engagement de toutes ces femmes, qu’elles soient devenues célèbres (de Lou-Andréa Salomé à Françoise Dolto) ou demeurées dans l’ombre. Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…