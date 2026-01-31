De grande rhétorique

Entre 1450 et 1530, les Rhétoriqueurs ont formé un vaste réseau de poètes-orateurs en français. Fréquemment attachés à des cours, ils se sont donnés pour première mission d’assurer la gloire de leurs mécènes. Plus largement, ils ont visé à soutenir, au moyen de l’éloge et du blâme, les valeurs politiques et morales au fondement de leur communauté. Leur suprême ambition a été de résorber la « fracture» d’un monde traversé par les crises (guerres, changements de dynasties, décès de dirigeants, etc.) grâce à des compositions d’une « facture2 » rhétorique particulièrement virtuose. Depuis près d'un demi-siècle, on devait se contenter du recueil établi en 1978 par Paul Zumthor pour la collection 10/18, laquelle venait s'adosser à un essai publié la même année aux éditions du Seuil Le Masque et la Lumière : La poétique des grands rhétoriqueurs. Ellen Delvallée et Estelle Doudet nous donnent aujourd'hui une nouvelle Anthologie des Rhétoriqueurs (Classiques Garnier) qui réunit 76 extraits et une trentaine d’auteurs. Fabula vous invite à lire l'introduction du volume… L'ensemble de l'ouvrage est en libre accès depuis le site de l'éditeur.

(Illustr. : Le grand rhétoriqueur Jean Molinet présentant son ouvrage à Philippe de Clèves, enluminure attribuée au Maître d'Antoine Rolin figurant dans Le roman de la rose moralisé et translaté de rime en prose de Jean Molinet, Valenciennes, 1500, coll. de la Bibliothèque Royale des Pays-Bas)