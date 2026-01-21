Ellen Delvallée, Estelle Doudet (éd.), Anthologie des Rhétoriqueurs

Anthologie des Rhétoriqueurs

Sous la direction d'Ellen Delvallée et Estelle Doudet

Paris, Classiques Garnier, coll. « Recherches littéraires médiévales », n° 46, série « Le lyrisme de la fin du Moyen Âge », n° 7, 2026.

Entre 1450 et 1530, les Rhétoriqueurs ont formé un vaste réseau de poètes-orateurs en français. Souvent au service des princes, leurs poésies, spectacles, chroniques en prose et vers ont visé à résoudre les crises du présent. 76 extraits d’une trentaine d’auteurs invitent à les redécouvrir.

Table des matières…

Lire l'introduction…

L'ensemble de l'ouvrage est en libre accès depuis le site de l'éditeur

Existe également en version reliée - EAN 9782406180845 - au prix de 85 EUR.