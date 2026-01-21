Margaux Coquelle-Roëhm, L’espace du poème chez Jacques Roubaud. Mouvance, mémoire, méditation

Quelle est la nature de l’espace du poème, dans ses dimensions graphiques et visuelles, au sein de l’oeuvre de Jacques Roubaud se construisant dans l’après-coup de la « crise de vers » mallarméenne ? Comment le blanc et les décrochages en couleurs façonnent-ils la topographie textuelle et instaurentils un sens formel ? Comment le rapport à l’espace établit-il un lien étroit entre mémoire et méditation ? C’est à ces principales questions que se consacre l’ouvrage en analysant la méthode de composition de Roubaud permettant de ressaisir le poème comme un « espace méditatif » mouvant, ouvert, qui se constituerait comme son propre tombeau. Par l’espace du poème, Roubaud fait de la composition une méditation par les formes, visant à donner forme au temps.

Embrassant l’œuvre poétique majeure d’un classique contemporain, ce livre propose des modèles exportables pour étudier l’espace graphique, la poétique du support et l’énonciation éditoriale.

Table des matières…

Introduction…

Cahier des illustrations…

Publié avec le soutien de l'université de Poitiers