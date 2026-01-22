Éclats de voix

Qu’est-ce qu’une voix ? Au cours d’une patiente enquête archéologique traduite aux éditions Nous par Martin Rueff sous le titre La Voix humaine, Giorgio Agamben reconstruit le sens et les modalités de l’ articulation de la voix , en interrogeant le rôle qu’a pu jouer l’invention de l’écriture, et en remettant radicalement en question le rapport entre voix et langage. Giorgio Agamben explore ici la texture "vocative" du langage comme une singularité que ni la linguistique, ni la phonologie, ni la biologie ne sont capables de saisir par elles-mêmes. En effet, situer le langage dans la voix, cela signifie articuler non seulement le son et le sens, mais aussi le vivant et le parlant, le corps et l’esprit, la nature et l’histoire. Cette réflexion sur la voix est dès lors inséparable d’une réflexion sur la définition de l’humain, et constitue en ce sens un problème essentiellement politique, puisqu’il s’agit, à chaque fois, de décider de ce qui est humain et de ce qui ne l’est pas.

Rappelons le récent essai consacré par Peter Szendy et Laura Odello aux accidents de la voix, "lorsqu’elle se détache du corps auquel elle semblait appartenir, lorsqu’elle se désynchronise d’avec ce qu’elle était censée dire, orsqu’elle verse dans le sans-mesure du chuchotement ou de la vocifération : La Voix, par ailleurs. Ventriloquie, Bégaiement et autres accidents (Minuit).

(Illustration : sonogramme de voix humaine, CC BY-SA 3.0)