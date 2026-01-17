MasterClasses "En lisant, en écrivant". Avec Valérie Zenatti (BnF, site F. Mitterrand & en ligne)

MasterClasses « En lisant, en écrivant »



Chaque mois, une figure de la littérature contemporaine est invitée par la BnF, le Centre national du livre et France Culture à évoquer sa pratique de l'écriture.

Animés par des producteurs et productrices de France Culture, les entretiens de ce cycle de masterclasses sont enregistrés en public sur le site François-Mitterrand. Ils sont ensuite diffusés dans la grille d'été de France Culture et disponibles en podcast, puis publiés en version vidéo à l'automne sur bnf.fr.

Genèse des œuvres, sources d'inspiration, aléas de la vie quotidienne d'un écrivain, édition et réception des textes - autant de sujets que ces rencontres permettent d'aborder, au plus près de la création littéraire.

Découvrir tout le cycle…

—

Avec Valérie Zenatti

Autrice de livres pour la jeunesse (dont Quand j'étais soldate et Une bouteille dans la mer de Gaza, publiés en 2002 et 2005), scénariste et romancière, Valérie Zenatti est aussi traductrice de l'hébreu.

Elle a notamment traduit plusieurs livres de l'écrivain israélien Aharon Appelfeld, à qui elle a consacré en 2019 l'essai Dans le faisceau des vivants.

Elle inaugure la nouvelle saison des masterclasses « En lisant en écrivant » et offre une conclusion à la journée que la BnF et l'association ATLAS consacrent aux pouvoirs de la traduction.

Cet événement sera diffusé sur notre chaîne Youtube et sur la page dédiée à l'événement sur le site web de la Bnf le 27 janvier à 18 h 30, le temps de la conférence.

—

Entretien animé par Marie Richeux, France Culture



Mardi 27 janvier 2026 18 h 30 - 20 h - BnF | François-Mitterrand - Grand auditorium

Entrée gratuite - Réservation recommandée