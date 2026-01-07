Adrien L’Alemant

Dialectique en François pour les Barbiers et Chirurgiens (1553)

Édition de Véronique Montagne

Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de la Renaissance, n° 255, série « Rhétorique et poétique de la Renaissance, n° 3 », 2026.

En 1553, Adrien L’Alemant, docteur de la Faculté de médecine de Paris, achève sa Dialectique en François pour les Barbiers et Chirurgiens. Il y fournit des rudiments de dialectique à son lectorat de barbiers-chirurgiens pour que ceux-ci puissent pratiquer la disputatio à la Faculté.

