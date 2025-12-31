Gatien de Courtilz de Sandras, Mémoires de Madame la Marquise de Fresne.
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)
Gatien de Courtilz de Sandras
Mémoires de Madame la Marquise de Fresne
Édition d'Érik Leborgne et Léa Van den Driessche
Paris, Société des Textes Français Modernes, coll. « Société des Textes Français Modernes », n° 273, 2025.
Les Mémoires de la Marquise de Fresne (1701) se composent du roman conjugal des époux de Fresne dans la société parisienne, d’un roman oriental (enlèvement de la marquise, combats et pillages du corsaire Gendron), puis du roman juridique coïncidant avec le retour dans la chrétienté (Malte et Rome).