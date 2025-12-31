Gatien de Courtilz de Sandras

Mémoires de Madame la Marquise de Fresne

Édition d'Érik Leborgne et Léa Van den Driessche

Paris, Société des Textes Français Modernes, coll. « Société des Textes Français Modernes », n° 273, 2025.

Les Mémoires de la Marquise de Fresne (1701) se composent du roman conjugal des époux de Fresne dans la société parisienne, d’un roman oriental (enlèvement de la marquise, combats et pillages du corsaire Gendron), puis du roman juridique coïncidant avec le retour dans la chrétienté (Malte et Rome).

