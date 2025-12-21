Eugénie Vegleris Frère, Karl Jaspers ou le courage de l’action Pour une philosophie incarnée

Karl Jaspers est l’éclaireur de notre époque. Témoin des bouleversements du XXe siècle initié par la découverte de l’énergie nucléaire, il interroge l’impact du progrès technique, des crises démocratiques et des menaces qui pèsent sur l’humanité. Sa critique lucide approfondit le lien entre nos existences individuelles et le devenir du monde. Car philosopher c’est avant tout comprendre les situations auxquelles nous sommes confrontés.

Mais comprendre ne suffit pas. Il faut oser développer le potentiel de liberté inné en chaque être humain, oser croire en l’efficacité de la philosophie, à la fois réflexion, communication et action. Penser par soi-même, dépasser dogmes et préjugés, cultiver le dialogue authentique avec les autres. Résister au désespoir, refuser la résignation, sortir des polémiques. S’engager dès maintenant pour le futur lointain.

