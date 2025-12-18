Anna Akhmatova, La course du temps

Initialement composé en 1962 par Anna Akhmatova (1889-1966), ce livre, La Course du temps, ne parut qu’en 1965. Mais c’était alors un tout autre livre : la censure toujours agissante ne pouvait décidément pas accepter ses choix.

Il paraît ici dans sa version rétablie, au plus près du projet d’Akhmatova, qui plus est pour la première fois en français.

Plus de cent poèmes, courant de l’année 1924 à l’année 1964, le composent, répartis en dix ensembles — poèmes témoins d’une vie de femme et de poète, éprouvée par les épreuves de l’Histoire et les crimes.

La scène se passe en 1946. Le premier secrétaire de l’ambassade britannique à Moscou, Isaiah Berlin, diplomate et ami de Winston Churchill, désire revoir Leningrad (Saint-Pétersbourg) où il a passé une partie de son enfance. Il obtient une autorisation de quarante-huit heures et apprend, à la « Librairie des écrivains », la présence d’Anna Akhmatova dans la ville.