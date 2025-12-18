Pantomimes fin de siècle en Autriche et en Allemagne (éd. Catherine Mazellier-Lajarrige)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Pantomimes fin de siècle en Autriche et en Allemagne
Édition et traduction de Catherine Mazellier-Lajarrige
Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 825, 2025.
Cette anthologie critique de référence permet de découvrir quinze pantomimes fin de siècle d’écrivains autrichiens et allemands majeurs ou moins connus, restées jusqu’alors inédites en français. L’introduction générale et la présentation critique de chaque œuvre exposent le contexte et les enjeux artistiques.