Pantomimes fin de siècle en Autriche et en Allemagne (éd. Catherine Mazellier-Lajarrige)

Pantomimes fin de siècle en Autriche et en Allemagne

Édition et traduction de Catherine Mazellier-Lajarrige

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 825, 2025.

Cette anthologie critique de référence permet de découvrir quinze pantomimes fin de siècle d’écrivains autrichiens et allemands majeurs ou moins connus, restées jusqu’alors inédites en français. L’introduction générale et la présentation critique de chaque œuvre exposent le contexte et les enjeux artistiques.

