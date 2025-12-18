Antoine de La Sale, Les Quinze Joyes de mariage (éd. François Tulou)

Antoine de La Sale

Les Quinze Joyes de mariage

Édition de François Tulou

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 826, 2025.

Caractéristique de l’époque de transition entre le Moyen Âge et la Renaissance, cette œuvre forme le pendant grotesque de l'amour courtois. Les dialogues vifs, réalistes et ironiques dynamisent ces quinze récits, dont les enseignements présentent le mariage comme la source de tous les maux de l’être humain.

