Raísa Inocêncio, Guérir Vénus

De la mythologie grecque aux tableaux de Botticelli, de la chasse aux sorcières à Marilyn Monroe, de Michel Foucault à bell hooks, la figure de Vénus habite et irrigue nos imaginaires du corps et du désir.

En suivant cet archétype ambigu, Raísa Inocêncio nous emmène dans un voyage à travers les époques pour mettre au jour les soubassements masculinistes et violents qui construisent l’image de la femme et nos façons de l’aimer. Un périple qui la mène à la fameuse « Vénus hottentote », à la fois victime et figure clé dans la guérison de la blessure coloniale et patriarcale.

En parallèle de cette contre-histoire qui s’étend des Vénus paléolithiques aux drag queens, l’autrice propose une série de réflexions pour décoloniser l’amour : une pédagogie féministe du désir qui s’adresse à toutes et tous – quels que soient leur genre, leur âge ou leur origine.

Raísa Inocêncio Ferreira Lima est une artiste et philosophe brésilienne originaire du Ceará. Elle est titulaire d’un doctorat en philosophie de l’université de Toulouse. Ses recherches actuelles portent sur les futurs ancestraux en tant que stratégie sociale de culture et de spiritualité afro-amérindiennes. Elle anime également des ateliers de bain, intitulés « Banhos », comme pratiques de guérison.

Sommaire

In memoriam Sarah Baartman

Avant-propos

Lettre à Juniper

Première partie

Vénus enfermée

Préquelle : récit de la naissance d’Aphrodit

Les Vénus diaboliques

Les Vénus nues et idéales

Lettre à Georges Didi-Huberman

Lettre à Elsa Dorlin

Les Vénus nymphomanes

Récit pour les droits des femmes (travailleuses du sexe ou pas)

Deuxième partie

Vénus colonisée

Récit de guérison de la blessure coloniale chez Fanon, Kilomba et Ferreira da Silva

L’invention de la Vénus noire, ou l’expérience vécue d’une blessure coloniale

La Vénus hottentote

Sarah Baartman : un récit de vie

L’ontologie de la Vénus hottentote

Danser Vénus

La Vénus paléolithique

Récit vers l’émancipation

Troisième partie

Vénus émancipée

La Vénus fasciste : Mary Richardson

La Vénus noire : Joséphine Baker

La Vénus pop : Marilyn Monroe

Lettre à Marilyn Monroe

Lettre à Paul B. Preciado

Récit pour transsexualiser la révolte

Lettre à Judith Butler

Les Vénus trans

Ouvertures

Lettre à Karina Bidaseca

Récit sur la poétique de la relation érotique

Décoloniser l’Amour avec bell hooks

Épilogue : La Vénus Caôzeira

Lettre à l’esprit de Sarah Baartman

Revue de presse (éditeur) :

« Il y a dans ce livre quelque chose de l’écriture de Frantz Fanon, qui interpelle les auteurs, les bouscule, comme dans un affrontement de rue, une manière d’écrire “Eh toi-là bas, qu’est-ce que tu as fait de Vénus et des femmes ?!” »

– Hourya Bentouhami

« Un érotisme lucide, pédagogique, révolutionnaire, une insurrection vénérienne, qui renverse l’érotisme exotique, obscène, transgressif du Nord global. »

– Jean-Christophe Goddard

« Un propos incarné, toujours, et une langue vivante, pirate. L’autrice lance un cri de résistance, où l’amour peut être une arme, s’il n’est pas uniquement façonné pour dominer. »

– Pierre, Librairie La Carline, Forcalquier (04)

« Thèse, lexique, recueil de lettres envoyées ou non, pamphlet, acte de militante tout autant qu’essai… Cet ouvrage désarçonnera plus d’une fois son lecteur. Mais il fait sans nul doute avancer la cause féministe et plus généralement l’imaginaire de tout un chacun sur le corps et le désir. »

– Patrick Noviello, France 3 Occitanie