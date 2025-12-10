Loxias, n° 89 : "Transformer le silence en paroles et en actes. Lire, traduire, partager l'œuvre d'Audre Lorde"

“Transformer le silence en paroles et en actes”. Lire, traduire, partager l'œuvre d'Audre Lorde

Les textes d'Audre Lorde connaissent une actualité éditoriale remarquable: si sa prose était déjà traduite en français, sa poésie l'était moins jusqu'à une date récente. Toute son oeuvre invite à la réflexion et à l'action. Une rencontre internationale a été organisée en avril 2023 par Sandrine Montin et Odile Gannier, avec l'aide d'Estelle Benazet et Ellen Rothnie: elle faisait suite à un travail de traduction assuré par le collectif Cételle (Deborah Bridle, Geneviève Chevallier, Odile Gannier, Sandrine Montin, Ellen Rothnie, Catherine Schnoor, Jeff Storey), au sein du Centre Transdisciplinaire d'Epistémologie de la Littérature et des Arts vivants (Université Côte d'Azur, CTELA). Ce collectif de traduction a publié en 2023, au terme d'un travail de cinq ans, deux recueils de poésie d'Audre Lorde: son anthologie Undersong, sous le titre Contrechant, éditée par Les Prouesses, et le recueil Coal, Charbon, publié en édition bilingue par L’Arche. Enfin Besoin urgent : choral pour voix de femmes Noires a été publié par Les Prouesses en 2025.

A la suite de ces traductions et de ce temps de réflexion collective, notamment avec les éditrices des Prouesses, des libraires qui la diffusent, de la traductrice de Zami en français, du collectif de traductrices italiennes de son oeuvre, de lectrices et lecteurs de son oeuvre, les articles présentés dans ce numéro de Loxias analysent les textes d'Audre Lorde et témoignent d'expériences de lecture, sous des aspects variés. C'est l'originalité de cette publication que de présenter des façons d'approcher l'oeuvre rarement interrogées.

En effet, les écrits d'Audre Lorde et les manifestations de sa personnalité ne laissent personne dans l'indifférence. "Lire Audre Lorde, c’est rencontrer une communauté de lecteurices, ou plutôt des communautés, aussi diverses que les identités de l’autrice : groupes féministes, lesbiens, queer, afroféministes, racisés et antiracistes, mouvances postcoloniales ou décoloniales… Lire Audre Lorde, c’est donc faire l’expérience de la diversité de ses publics" expliquent dans l'éditorial Sandrine Montin et Odile Gannier, qui ont dirigé ce numéro de Loxias. "Elle nous engage à l’émancipation des injonctions et croyances limitantes, à l’action pour le changement, et à la rencontre des différences." Il n'est jamais simple de s'accorder sur ces thématiques dans une oeuvre si riche, mais "ce serait faire injure à sa mémoire que de revendiquer en son nom une identité unique. Libre à chacune et chacun d’aborder ses textes depuis un sentiment de forte appartenance ou bien par des échos multiples, non avec la prétention de lui ressembler en tout point, mais en réveillant en soi un aspect de son œuvre."

Sommaire

Sandrine Montin, Odile Gannier : Audre Lorde ou la rencontre des différences

Alexia Akakpo-Lequien : Lire Audre Lorde et y trouver la force de lutter et de vivre avec ses identités

Marie-Hélène Dampérat, Françoise Vigna : Lorde : écriture et lecture chorales en librairie

Flora Boffy-Prache, Audrey Bangou, Estelle Coppolani, Zoé Monti : Éditer Audre Lorde

Frédérique Pressmann : Du vernaculaire au poétique : les grands écarts de la prose d'Audre Lorde

Margherita Giacobino : Sorella Outsider : les écrits politiques d’Audre Lorde en Italie

Gil Lekh : Feeling the feelin, vulnérabilités partagées pour une éthique du risque : lecture chorale, pratiques collectives; transmissions avec Audre Lorde et les épistémologies subalternes

Sandrine Montin : Le poème de la colère n’est pas séparation. Émotion et poésie chez Audre Lorde

Odile Gannier : Des mémoires autobiographiques à l'action collective: un modèle koinobiographique