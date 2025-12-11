Reflexos, Revue pluridisciplinaire du monde lusophone, n° 10 : "50 ans après le 25 avril : mémoire(s) et représentations de la Révolution des Oeillets et de l'immigration portugaise en France"
50 anos após o 25 de Abril: memória(s) e representações da Revolução dos Cravos e da imigração portuguesa em França
Sous la direction de Sandra Teixeira et Georges da Costa
Mise en ligne : Barbara dos Santos
Sommaire en ligne via OpenEdition
Introduction : 50 ans après le 25 avril : mémoire(s) et représentations de la Révolution des Œillets et de l’immigration portugaise en France.
- Introdução: 50 anos depois do 25 de Abril: memória(s) e representações da Revolução dos Cravos e da imigração portuguesa em França.
- Introduction: 50 Years After April 25th: Memories and Representations of the Carnation Revolution and Portuguese Immigration in France.
Dictature et immigration portugaises en bandes dessinées : un enjeu mémoriel vu de France
- Ditadura e imigração portuguesas em bandas desenhadas: uma questão memorial vista de França
- Portuguese dictatorship and immigration in comics: a memorial issue as seen from France
Do Estado Novo para a Revolução dos Cravos : Girolamo Messeri, o embaixador incómodo. Luta política e liberdade de imprensa
- De l'Estado Novo à la Révolution des Œillets : Girolamo Messeri, l'ambassadeur dérangeant. Lutte politique et liberté de la presse
- From the Estado Novo to the Carnation Revolution: Girolamo Messeri, the uncomfortable ambassador. Political struggle and freedom of the press
La Révolution des Œillets dans la lorgnette des quotidiens français : L’Humanité, Libération et Combat face à la présidentielle de 1974
- A Revolução dos Cravos na Imprensa Francesa: Uma Análise de L’Humanité, Libération e Combat no Contexto das Eleições Presidenciais de 1974
- The Carnation Revolution in the French Press: An Analysis of l’Humanité, Libération and Combat in the Context of the 1974 Presidential Election
A ditadura militar brasileira e a Revolução dos Cravos : pragmatismo, controle e ambivalências
- La dictature militaire brésilienne et la Révolution des Œillets : pragmatisme, contrôle et ambivalence
- The Brazilian military dictatorship and the Carnation Revolution: pragmatism, control and ambivalence
L’immigration portugaise en France pendant la Seconde Guerre mondiale et le travail forcé en Allemagne nazie
- A imigração portuguesa em França durante a II Guerra Mundial e o trabalho forçado na Alemanha nazi
- Portuguese immigration to France during the Second World War and forced labour in Nazi Germany
Grândola, Vila Morena, entre histoire et mémoire : une chanson de révolution dans le cinéma révolutionnaire portugais
- Grândola, Vila morena between History and Memory: a Revolution song in the Portuguese revolutionary cinema
- Grândola, Vila Morena, entre a história e a memória: uma canção de revolução no cinema revolucionário português
Lá em Baixo : une approche en immersion cinématographique du folklore de l’immigration portugaise en France
- Lá em Baixo: uma abordagem em imersão cinematográfica do folclore da imigração portuguesa em França
- Lá em Baixo: An Immersive Cinematographic Approach to the Folklore of Portuguese Immigration in France
Migrações Portuguesas - Trajetórias e Memória
- Migrations portugaises – Trajectoires et Mémoire
- Portuguese Migrations – Trajectories and Memory
Linda de Suza (1948-2022) ou la valise qui cartonne : l’« étrangère » et son répertoire bilingue
- Linda de Suza (1948-2022) ou o sucesso da mala de cartão : a “estrangeira” e o seu repertório bilingue
- Linda de Suza (1948-2022) or the success of the cardboard suitcase: the “foreigner” and her bilingual repertoire
Eis uma história… de Olga Gonçalves : voyage au bout de la nuit migratoire
- Eis uma história… de Olga Gonçalves: viagem ao fim da noite migratória
- Eis uma história… by Olga Gonçalves: life of my last migration
Enseigner le 25 Abril à partir de documents historiques : exemples de ressources
- Ensinar o 25 de Abril a partir de documentos históricos: exemplos de recursos
- Teaching April 25 using historical documents: resource examples
Entrevista exclusiva do Almirante Manuel B. Martins Guerreiro, Militar da Revolução do 25 de Abril de 1974
- Entretien exclusif de l’Amiral Manuel B. Martins Guerreiro, Militaire de la Révolution du 25 Avril 1974
- Exclusive Interview with Admiral Manuel B. Martins Guerreiro, Military Officer of the April 25, 1974 Revolution
Varia
Em torno da mobilidade. Provérbios, expressões idiomáticas, frases consagradas. Edition bilingue portugais-anglais, Viseu, Alma Letra, 2023
Luís, Trindade, Silêncio Aflito. A sociedade portuguesa através da música popular (dos anos 40 aos anos 70), Lisboa, Tinta da China, 2022.
—
Illustr. : Escultura "Liberdade" de Carlos de Oliveira Correia, São Brás de Alportel, Portugal
« © Emmanuelle Guerreiro, tous droits réservés / Revue Reflexos»