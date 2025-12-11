Reflexos, Revue pluridisciplinaire du monde lusophone, n° 10 : "50 ans après le 25 avril : mémoire(s) et représentations de la Révolution des Oeillets et de l'immigration portugaise en France"

50 anos após o 25 de Abril: memória(s) e representações da Revolução dos Cravos e da imigração portuguesa em França

Sous la direction de Sandra Teixeira et Georges da Costa

Mise en ligne : Barbara dos Santos

Sandra Teixeira et Georges da Costa

Introduction : 50 ans après le 25 avril : mémoire(s) et représentations de la Révolution des Œillets et de l’immigration portugaise en France.

Introdução: 50 anos depois do 25 de Abril: memória(s) e representações da Revolução dos Cravos e da imigração portuguesa em França.

Introduction: 50 Years After April 25th: Memories and Representations of the Carnation Revolution and Portuguese Immigration in France.

Sandra Teixeira

Dictature et immigration portugaises en bandes dessinées : un enjeu mémoriel vu de France

Ditadura e imigração portuguesas em bandas desenhadas: uma questão memorial vista de França

Portuguese dictatorship and immigration in comics: a memorial issue as seen from France

Marco Gomes

Do Estado Novo para a Revolução dos Cravos : Girolamo Messeri, o embaixador incómodo. Luta política e liberdade de imprensa

De l'Estado Novo à la Révolution des Œillets : Girolamo Messeri, l'ambassadeur dérangeant. Lutte politique et liberté de la presse

From the Estado Novo to the Carnation Revolution: Girolamo Messeri, the uncomfortable ambassador. Political struggle and freedom of the press

Marc Gruas

La Révolution des Œillets dans la lorgnette des quotidiens français : L’Humanité, Libération et Combat face à la présidentielle de 1974

A Revolução dos Cravos na Imprensa Francesa: Uma Análise de L’Humanité, Libération e Combat no Contexto das Eleições Presidenciais de 1974

The Carnation Revolution in the French Press: An Analysis of l’Humanité, Libération and Combat in the Context of the 1974 Presidential Election

Francisco Carlos Palomanes Martinho

A ditadura militar brasileira e a Revolução dos Cravos : pragmatismo, controle e ambivalências

La dictature militaire brésilienne et la Révolution des Œillets : pragmatisme, contrôle et ambivalence

The Brazilian military dictatorship and the Carnation Revolution: pragmatism, control and ambivalence

Cristina Clímaco

L’immigration portugaise en France pendant la Seconde Guerre mondiale et le travail forcé en Allemagne nazie

A imigração portuguesa em França durante a II Guerra Mundial e o trabalho forçado na Alemanha nazi

Portuguese immigration to France during the Second World War and forced labour in Nazi Germany

Agnès Pellerin

Grândola, Vila Morena, entre histoire et mémoire : une chanson de révolution dans le cinéma révolutionnaire portugais

Grândola, Vila morena between History and Memory: a Revolution song in the Portuguese revolutionary cinema

Grândola, Vila Morena, entre a história e a memória: uma canção de revolução no cinema revolucionário português

Ana Isabel Freitas

Lá em Baixo : une approche en immersion cinématographique du folklore de l’immigration portugaise en France

Lá em Baixo: uma abordagem em imersão cinematográfica do folclore da imigração portuguesa em França

Lá em Baixo: An Immersive Cinematographic Approach to the Folklore of Portuguese Immigration in France

Maria Beatriz Rocha-Trindade

Migrações Portuguesas - Trajetórias e Memória

Migrations portugaises – Trajectoires et Mémoire

Portuguese Migrations – Trajectories and Memory

Sandra Teixeira

Linda de Suza (1948-2022) ou la valise qui cartonne : l’« étrangère » et son répertoire bilingue

Linda de Suza (1948-2022) ou o sucesso da mala de cartão : a “estrangeira” e o seu repertório bilingue

Linda de Suza (1948-2022) or the success of the cardboard suitcase: the “foreigner” and her bilingual repertoire

Agnès Levécot

Eis uma história… de Olga Gonçalves : voyage au bout de la nuit migratoire

Eis uma história… de Olga Gonçalves: viagem ao fim da noite migratória

Eis uma história… by Olga Gonçalves: life of my last migration

Pierre Marie

Enseigner le 25 Abril à partir de documents historiques : exemples de ressources

Ensinar o 25 de Abril a partir de documentos históricos: exemplos de recursos

Teaching April 25 using historical documents: resource examples

Emmanuelle Guerreiro

Entrevista exclusiva do Almirante Manuel B. Martins Guerreiro, Militar da Revolução do 25 de Abril de 1974

Entretien exclusif de l’Amiral Manuel B. Martins Guerreiro, Militaire de la Révolution du 25 Avril 1974

Exclusive Interview with Admiral Manuel B. Martins Guerreiro, Military Officer of the April 25, 1974 Revolution

Varia

Sandra Teixeira

Em torno da mobilidade. Provérbios, expressões idiomáticas, frases consagradas. Edition bilingue portugais-anglais, Viseu, Alma Letra, 2023

Agnès Pellerin

Luís, Trindade, Silêncio Aflito. A sociedade portuguesa através da música popular (dos anos 40 aos anos 70), Lisboa, Tinta da China, 2022.

Illustr. : Escultura "Liberdade" de Carlos de Oliveira Correia, São Brás de Alportel, Portugal

« © Emmanuelle Guerreiro, tous droits réservés / Revue Reflexos»