Recherches germaniques, vol. 55/2025

Comment les autrices de langue allemande ont-elles été invisibilisées et comment les réhabiliter ? C’est l’une des questions de ce numéro qui accueille également des contributions sur la photo coloniale ou la question du style chez Lessing et Benjamin.

Ce numéro Varia de Recherches germaniques se compose d’articles sur des sujets divers, de recensions et d’un dossier intitulé « Savoir et auctorialité dans la pratique d’écriture féminine depuis la modernité ». Il examine les liens entre savoir, genre et auctorialité à partir du modèle du poeta doctus, en montrant comment les typologies classiques de l’auteur savant ont historiquement exclu les femmes. Il analyse les effets de cette marginalisation sur la reconnaissance des autrices, notamment à travers les discours esthétiques et les conditions d’accès au savoir. En croisant histoire littéraire, études de genre et sociologie du champ littéraire, les contributions interrogent les formes d’inscription des autrices dans les régimes de savoir, leur posture auctoriale et leur rapport à la science.

Sommaire

Marie-Sophie Masse Le manuscrit 2119 de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg [Texte intégral disponible en décembre 2025] Matérialité et textualitéDie Handschrift 2119 der National- und Universitätsbibliothek zu Straßburg. Materialität und TextualitätManuscript 2119 from the National University Library of Strasbourg. Materiality and textuality

Marcus Conrad Zum bildhaften Stil in Lessings Erziehungsschrift [Texte intégral disponible en décembre 2025] Sur le style pictural dans Erziehung des Menschengeschlechts de LessingOn the Pictorial Style in Lessing’s Erziehung des Menschengeschlechts

Agata Kobylska Den Dingen gerecht werden [Texte intégral disponible en décembre 2025] Walter Benjamins Stil in Berliner Kindheit um neunzehnhundertRendre justice aux choses. Le style de Walter Benjamin dans Enfance berlinoise vers 1900Doing Things Justice. Walter Benjamin’s Style in Berlin Childhood around 1900

Romuald Valentin Nkouda Sopgui Marie Pauline Thorbeckes und Anna Rein-Wuhrmanns Fotografien aus dem Kameruner Grasland [Texte intégral disponible en décembre 2025] Deutungen kolonialer Betätigungen aus einer GenderperspektiveLes photographies de Marie Pauline Thorbecke et Anna Rein-Wuhrmann dans le Grassland (Cameroun). Interprétations des activités coloniales dans une perspective de genreMarie Pauline Thorbecke’s and Anna Rein-Wuhrmann’s Photographs from Cameroon’s Western Highlands. Interpretations of Colonial Activities from a Gender Perspective

Wissen und weibliche Autorinszenierung seit der Moderne / Savoirs et postures d’écrivaines depuis le XIXe siècle

Kerstin Wiedemann et Ralph Winter Einführung [Texte intégral disponible en décembre 2025]

Alexia Rosso Répondre aux philosophes sur la “question des femmes” [Texte intégral disponible en décembre 2025] Irma von Troll-Borostyáni dans les revues Die Gesellschaft et Neue Deutsche RundschauDen Philosophen in der ‚Frauenfrage‘ antworten. Irma von Troll-Borostyáni in den Zeitschriften Die Gesellschaft und Neue Deutsche RundschauResponding to Philosophers on the ‘Woman Question’. Irma von Troll-Borostyáni in the Periodicals Die Gesellschaft and Neue Deutsche Rundschau

Anne Deffarges Rosa Luxemburg als Autorin [Texte intégral disponible en décembre 2025] Jenseits von Zuschreibungen und GrenzenAu-delà des assignations et des frontières. Rosa Luxemburg comme auteureRosa Luxemburg als Autorin. Jenseits von Zuschreibungen und GrenzenRosa Luxemburg as an Author. Beyond Labels and Borders

Kerstin Wiedemann Ricarda Huch – poeta doctus im Abseits? [Texte intégral disponible en décembre 2025] Dynamiken einer Autorinszenierung im Spiegel des 60. Geburtstags der SchriftstellerinRicarda Huch – poeta doctus à l’écart ? Dynamiques d’une mise en scène auctoriale au miroir du 60e anniversaire de l’écrivaineRicarda Huch—a poeta doctus on the Sidelines? The Dynamics of Authorial Staging, Based on the Example of the Writer’s 60th Birthday

Sylvie Grimm-Hamen Ingeborg Bachmann, ‘poétesse érudite’ ou les masques de la plume [Texte intégral disponible en décembre 2025] Ingeborg Bachmann als poeta doctus oder die Masken der FederIngeborg Bachmann as a poeta doctus or the Masked Writer

Emmanuelle Aurenche-Beau Ulrike Draesner, écrivaine savante entre littérature et sciences de la mémoire [Texte intégral disponible en décembre 2025] Ulrike Draesner, eine Autorin zwischen Literatur und GedächtniswissenschaftenUlrike Draesner, a Writer in Between Literature and the Sciences of Memory

Ralph Winter Selbstdarstellungen und Grenzüberschreitungen in Judith Schalanskys Verzeichnis einiger Verluste [Texte intégral disponible en décembre 2025] Autoreprésentations et transgressions dans Verzeichnis einiger Verluste de Judith SchalanskySelf-representations and Transgressions in Judith Schalansky’s Verzeichnis einiger Verluste

Lisa Jüttner Körperpoetiken und Wissensvermittlung bei Ingeborg Bachmann, Anne Duden und Ulrike Draesner [Texte intégral disponible en décembre 2025] Poétiques du corps et transmission du savoir chez Ingeborg Bachmann, Anne Duden et Ulrike DraesnerBody Poetics and the Communication of Knowledge in Ingeborg Bachmann’s, Anne Duden’s and Ulrike Draesner’s Writing

Katja Schubert Esther Kinsky und das Wissen um die Naturgeschichte [Texte intégral disponible en décembre 2025] Esther Kinsky et la connaissance de l’histoire naturelleEsther Kinsky and the Knowledge of Natural History

Recensions / Rezensionen

Nina Régis Gilles Buscot/Françoise Knopper (éd.) : Expression artistique et cicatrices de la Première Guerre mondiale : continuités et discontinuités (1919-2019) [Texte intégral disponible en décembre 2025]

Cécile Chamayou-Kuhn Marie Urban : Création théâtrale et expériences documentaires. L’exemple des arts de la scène germanophone d’aujourd’hui [Texte intégral disponible en décembre 2025]

Bénédicte Terrisse Siegfried Lokatis/Martin Hochrein (éd.) : Die Argusaugen der Zensur. Begutachtungspraxis im Leseland DDR [Texte intégral disponible en décembre 2025]

Maxim Görke Alfred Prédhumeau : Révolution et mystique. Les Protagonistes de Novembre 1918 d’Alfred Döblin [Texte intégral disponible en décembre 2025]

Hildegard Haberl Régine Battiston/Sonia Goldblum (éd.) : Hermann Hesse : écrivain et peintre. L’art du paysage et des jardins [Texte intégral disponible en décembre 2025]

Andreas Häcke rDanièle Henky/Nadine Willmann (éd.) : Lanceurs d’alerte. Héros, déviants ou sentinelles de la démocratie ? [Texte intégral disponible en décembre 2025]

Sonia Goldblum Audrey Giboux/Mathilde Labbé (éd.) : Walter Benjamin ou les pouvoirs critiques de l’image [Texte intégral disponible en décembre 2025]

Geronimo Groh Mark Hengerer (Hg.): Der Körper in der Frühen Neuzeit, Praktiken, Rituale, Performanz [Texte intégral disponible en décembre 2025]