Théâtre et pensée

La nouvelle livraison de la revue Études théâtrales nous offre à revenir sur la relation dialectique entre pensée théorique et pratique théâtrale. Cette relation demeure-t-elle toujours féconde aujourd’hui ? Et si oui, comment est-elle vécue, expérimentée, analysée ? Le sommaire accueille quelques spécialistes en études théâtrales pour faire le point sur leur rapport à la pratique. Ces réflexions sont suivies d’un florilège de textes de Jean-Marie Piemme, qui présentent un exemple remarquable de la complémentarité entre théorie et création, et forment le deuxième volume de ses Accents toniques(2017-2023). Trois entretiens avec des artistes viennent ensuite éclairer la relation qu’ils établissent entre théorie et pratique dans leurs créations. Fabula vous invite à feuilleter le volume, ou à vous plonger dans son sommaire accessible en ligne via Cairn…

Rappelons à cette occasion le compte rendu donné en son temps par Danielle Chaperon de l'essai d'Olivier Saccomano, Le Théâtre comme pensée (Les Solitaires intempestifs) : "Le théâtre est-il pensable ?".

(Illustr. : Les personnages de la pensée de Valère Novarina, Théâtre de la Colline, 2023)