Poétique, n° 198
La revue Poétique publie son 198e numéro (toujours au Seuil, et toujours sous la direction de Michel Charles), à retrouver en librairie ou à lire en ligne via Cairn. Si la revue se refuse encore et toujours aux appels à contributions, il lui arrive de proposer des dossiers, en procédant à des regroupements parmi les articles spontanément adressés. Le nouveau sommaire accueille ainsi deux "questions d'esthétique théâtrale" : Jean de Guardia inaugure une "Poétique des situations dramatiques" et Tsolag Paloyan fait passer les textes dramatiques de "La rampe [à] l’étagère". Un second ensemble se met à l'écoute des "voix plurielles" de la fiction romanesque : Christian Michel milite "Pour une poétique du roman choral", Diane Kalms s'attache aux "Résonances narratives de la sixième personne", et Régine Borderie aux Émotions collectives dans les fictions du premier XIXe siècle. Karine Abiven se demande par ailleurs si les "Pensées" ne constitueraient pas un "Pascaliana", ce qui est une belle façon de lire le volume mis en circulation en 1670. Et Samuel Bidet fait entrer la bande-dessinée dans Poétique, en nous lançant à la poursuite d'un inattendu "Tintin" baroque.