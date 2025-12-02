Nerval et les journaux belges (éd. M. Brix)

Textes édités et présentés par Michel Brix

De son vivant déjà, Gérard de Nerval était sincèrement aimé et apprécié en Belgique. Son nom apparaît à maintes reprises dans les colonnes des journaux belges, tant francophones que flamands. Le volume qu’on tient entre les mains propose un premier recensement des occurrences du nom de l’auteur d’Aurélia dans la presse du plat pays.

On trouvera ici l’édition annotée des articles consacrés à Nerval et à son œuvre qui ont paru en Belgique entre 1841 et 1860, et qui ont été retrouvés dans les collections numérisées des journaux appartenant au fonds de la Bibliothèque royale (Bruxelles). La lecture de ces articles, qui évoquent notamment les internements de l’écrivain et reviennent longuement sur sa tragique disparition, est riche d’informations et d’enseignements divers.