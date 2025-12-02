Jules Barbey d'Aurevilly, Sur Flaubert (éd. M. Brix)

Gustave Flaubert et Jules Barbey d’Aurevilly ne furent jamais, en littérature, des compagnons de route. Flaubert allait même jusqu’à considérer Barbey comme l’un de ses pires ennemis. Cependant, n’en déplaise à l’ermite de Croisset, les articles substantiels que Barbey a consacrés à Madame Bovary, à L'Education sentimentale, à La Tentation de saint Antoine et à Bouvard et Pécuchet méritent encore, aujourd’hui, d’être relus. Non seulement ces textes critiques se distinguent, pour ce qui concerne l’analyse de l’oeuvre de Flaubert, par leur acuité et leur discernement, mais ils renferment en outre des commentaires aussi sagaces que pertinents sur l’évolution de la littérature française au XIXe siècle et sur l’entrée du roman dans l’ère de la modernité esthétique.