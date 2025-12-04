Édition
William Shakespeare, La Tragédie d'Hamlet, prince du Danemark (nouvelle trad. F. Boyer)

  • Paris, Gallimard, 2025
  • EAN : 9782073134813
  • 224 pages
  • Prix : 20 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

« Être ou ne pas être — c’est la question.
Quel est le plus digne choix de l’esprit : subir les coups et les flèches d’un destin extrême ou prendre les armes contre un océan de contrariétés pour en finir dans la violence ?
Mourir : dormir, rien d’autre. »

Frédéric Boyer est écrivain et traducteur. Son œuvre associe l’écriture personnelle, la relecture et la traduction de grands textes anciens : la Bible, saint Augustin et Virgile… Il a déjà traduit de Shakespeare, aux Éditions P.O.L, la Tragédie du roi Richard II et les Sonnets.

