Jean Paulhan & Jacques RivièreJean Paulhan, Jacques Rivière, Correspondance 1918-1924. "Les espoirs et les projets"

Quand Jacques Rivière (1886-1925) et Jean Paulhan (1884-1968) entament leur correspondance, en décembre 1918, c’est d’em­blée de La Nouvelle Revue française qu’il s’agit ; lancée en 1909 par Gide, Copeau, Ghéon, Schlumberger, Ruyters et Arnauld, la revue va reprendre, après une interruption pendant la Grande Guerre. Rivière sort de trois dures années de captivité qui l’ont fragilisé et prépare la renaissance de la revue, qu’il veut moralement et intellectuellement affranchie de ses fondateurs ; Paulhan, lui, a été blessé au Front, a failli mourir, a traversé une grave crise personnelle et collabore à plusieurs revues, tout en travaillant sans ardeur au Ministère de l’Instruction publique.

Petit à petit, Paulhan apprend à seconder Rivière qui, dès le mois de mai 1920, lui écrit sa reconnaissance : « Vous êtes pour moi ce Messie que dans mes moments de plus grande fatigue je souhaitais sans espoir. » Et Gaston Gallimard engage Jean Paulhan en tant que secrétaire de La NRF : à travers le travail pour la revue – de la lecture des textes à la correction des épreuves, du choix des collaborateurs à la constitution des sommaires –, Rivière donne le cap et Paulhan, en retrait, s’emploie à le tenir… Une amitié dévouée se noue entre eux : c’est le temps des « espoirs » et des « projets ».

Alors que La NRF est relancée, Jacques Rivière éprouve le besoin de se rassembler et d’écrire, d’autant plus qu’il a un roman à achever, Aimée (1922). De son côté, Jean Paulhan vit une période difficile en raison de son divorce… En confiance, ils se soutiennent mutuellement, mais leur compagnonnage est brutalement interrompu lorsque, en février 1925, Jacques Rivière meurt d’une fièvre typhoïde.

Commence bientôt une « querelle Jacques Rivière », qui voit s’affronter pendant de longues années deux clans opposés : les membres de La NRF d’une part, défendant la mémoire de leur ami qu’ils ont connu libéré de l’empreinte religieuse, et d’autre part, Isabelle Rivière, la veuve de l’écrivain soutenue par ses hommes-liges, qui entend placer les publications de son mari sous le signe d’une foi jamais démentie…

« Une querelle détestable », commentera Jean Paulhan. Détestable certainement, mais très révélatrice d’un des enjeux importants de la littérature française au lendemain de la Grande Guerre.

FloriLettres n°264 • Jean Paulhan et Jacques Rivière. Correspondance 1918-1924

Édito novembre 2025. Par Nathalie Jungerman

Entretien avec Bernard Baillaud. Propos recueillis par Nathalie Jungerman

Lettres choisies - Jacques Rivière et Jean Paulhan

Jacques Rivière : Portrait. Par Corinne Amar

George Sand « une vie en correspondance » Épistolaire n°51. Par Gaëlle Obiégly

Dernières parutions, édition novembre 2025. Par Élisabeth Miso et Corinne Amar

Agenda novembre-décembre 2025

