Vanessa Besand, Pauline Franchini (dir.), Le Réalisme magique et ses définitions. Mode majeur ou mode mineur ? (rééd.)

L’expression de « réalisme magique » est couramment employée dans le paysage littéraire contemporain, que ce soit dans le domaine de l’édition ou sur les présentoirs des librairies. Si elle a donné lieu à des publications théoriques importantes dans le monde anglo-saxon, la critique française reste pour sa part en retrait, et les ouvrages consacrés au courant réaliste magique se font assez rares. Ce volume collectif entend s’interroger sur les définitions du réalisme magique, qui continuent de faire débat dans le milieu universitaire, et sur le lien qu’il entretient avec les champs politique et poétique, à travers l’étude d’œuvres issues de domaines géographiques variés.

Que recouvre cette expression de « réalisme magique » ? Est-elle pertinente ou ne renvoie-t-elle qu’à une étiquette à la mode ? Faut-il penser le réalisme magique en termes purement postmodernes ou dans un sens plus politique, en lien avec le postcolonialisme ? Et ces deux perspectives sont-elles foncièrement exclusives l’une de l’autre ?

En passant par le prisme d’un couple conceptuel, celui du majeur et du mineur, qui permet de repenser les définitions dans une perspective deleuzienne, mais aussi de confronter cultures élitiste, populaire et commerciale, il s’agira de tenter de cerner une notion littéraire qui s’est imposée dans le langage artistique depuis le début du XXe siècle et qui, bien que complexe et fuyante, se révèle aussi être l’une des plus riches et des plus passionnantes de notre contemporanéité.