Frédéric Chauvaud, Julien Gaillard, Guillaume Garnier, Jean-Philippe Martin (dir.), Pustules, animalcules et soins. Le corps sanitaire dans la BD.

Après la crise sanitaire ouverte par l’irruption de la Covid-19 les questions relatives à la santé, à la maladie et aux épidémies ont pris une très grande importance. L’ouvrage pluridisciplinaire traite des corps malades, principalement affectés par des animalcules dans les récits graphiques. Le mot, forgé au XVIIe siècle, désigne des animaux tellement minuscules qu’il est impossible de les apercevoir à l’oeil nu. Dans les imaginaires collectifs, la peste occupe une place à part et hante les sociétés d’aujourd’hui. Mais plus largement encore, les bandes dessinées abordent des questions relatives aux attitudes face à la pandémie ou à certaines autres maladies : le déni, le refus, l’acceptation, le désespoir… Toute la gamme des comportements est abordée : de la fuite à l’isolement, de la désinvolture aux mesures radicales, des conduites égotistes à la solidarité sans faille, du désespoir au massacre. Sans équivalent, ce livre permet de mieux comprendre les perceptions et les représentations de la santé au sens large, des peurs et des espoirs qu’elle suscite. Qu’elle soit fictionnelle ou du réel, la bande dessinée devient ainsi un miroir des états d’âme des sociétés d’aujourd’hui.

