Poétesses russes de l'Age d'argent. Anthologie (éd. Valentina Chepiga, Ksénia Volokhova)
Publié le par Marc Escola
En France, traditionnellement, Marina Tsvetaeva et Anna Akhmatova, deux grandes poétesses du Siècle d’argent russe, sont les seules connues et publiées. Les poétesses russes du Sècle d’argent présente d’autres femmes-poètes : 6 femmes-poètes avec un parcours et art poétique différents mais tout aussi éclatant. Mirra Lokhvitskaïa Teffi Elena Gouraud Lioubov Stolitza Cherubina de Gabriak Maria Chkapskaïa.