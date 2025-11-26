Simone Weil, L'attention pure (éd. Thomas Dommange)

Préface de Thomas Dommange

Sommes-nous assez attentifs au monde qui nous entoure pour tenter de l'amender ? L’attention se situe au croisement de l’activité (on "fait" attention) et de la passivité (l’attention est une écoute). Dans la mesure où il s’impose à la pensée de Weil à la fois à l’usine et face au nazisme, il contient peut-être une réponse à la question : que veut dire agir dans une situation qui nous submerge ? Comment agir dans un monde sur lequel notre action semble n’avoir aucune prise ? La réponse à cette question invite à penser l’action non plus comme combat, ou comme résistance, mais peut-être comme une sorte d’inflexibilité devant le monde.

