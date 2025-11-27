Pierre Pontier et Alkisti Sofou (dir.), La France et la Grèce au XIXe siècle. Regards croisés

La France et la Grèce au XIXe siècle. Regards croisés

Sous la direction de Pierre Pontier et Alkisti Sofou

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 694, 2025.

Une nouvelle approche pluridisciplinaire permet d’explorer les relations franco-grecques au XIXe siècle, à l’aune de la guerre d’Indépendance et du philhellénisme, entre idéaux de liberté, enjeux politiques et constructions culturelles croisées.

Existe également en version reliée - EAN 9782406190059 - au prix de 85 EUR.