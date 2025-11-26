Andrea Del Lungo, Éléonore Reverzy (dir.), Relire Claire de Duras
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Relire Claire de Duras
Sous la direction d'Andrea Del Lungo et Éléonore Reverzy
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 706, série « Études dix-neuviémistes » n° 72, 2025.
Claire de Duras écrit en une année (1821) trois romans : Ourika, Édouard et Olivier ou le Secret. Ces œuvres, qu’on peut ranger parmi les romans sentimentaux, portent un message social et politique capital et interrogent aussi les normes de genre en proposant d’autres façons d’aimer.
Existe également en version reliée - EAN 9782406198147 - au prix de 85 EUR.