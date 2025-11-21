Hybrid, n° 14 : "La sociophotographie, une démarche d’exploration du social et de création" (dir. Véronique Figini, Sophie Jehel)
Un des enjeux du concept de sociophotographie qui est proposé de discuter dans ce numéro 14 de la revue Hybrid vise à introduire dans les processus d’enquête en SIC un espace de dialogue et de recherche-création avec les démarches photographiques.
Introduction
Véronique Figini et Sophie Jehel La sociophotographie pour investir de nouvelles démarches d’enquête et de création documentée [Texte intégral]Sociophotography to engage with new approaches to investigation and documented creation [Texte intégral | traduction | en]A fotografia documental social como novas maneiras de pesquisa e criação documentada [Texte intégral | traduction | pt]
Dossier thématique / Thematic feature
Sophie Jehel La sociophotographie : une méthodologie pour construire un imaginaire critique du numérique [Texte intégral]Sociophotography: A methodology for building a critical imaginaire of digital technologies [Texte intégral | traduction | en]
Pascale Colisson L’écriture journalistique au service de la sociophotographie [Texte intégral]Journalistic writing at the service of sociophotography [Texte intégral | traduction | en]
Marc Jahjah De l’effigie captive à l’épopée des réseaux : images agentes, identités intermédiales et neutralités numériques [Texte intégral]From captive effigy to network epic: agent images, intermedial identities and digital neutralities [Texte intégral | traduction | en]
Nolwenn Tréhondart Incarnations mémorielles et passés sensibles [Texte intégral]Les profils de fiction au prisme de la « vérité » historique Embodying memory and sensitive pasts: [Texte intégral | traduction | en]Fictional profiles through the prism of historical “truth”
Entretiens / Interviews
Stéphanie Solinas, Véronique Figini et Sophie Jehel Interroger l’identité par l’art et la photographie [Texte intégral]Entretien avec Stéphanie SolinasQuestion identity through art and photography [Texte intégral | traduction | en]Interview with Stéphanie Solinas
Nadège Abadie, Véronique Figini et Sophie Jehel « L’infra-ordinaire » [Texte intégral]Entretien avec Nadège AbadieThe “infra-ordinary” [Texte intégral | traduction | en]Interview with Nadège Abadie
Lecture / Recension
Sophie Jehel et Daniel Méaux Danièle Méaux, Quand la photographie pense la forêt. Des années 1980 à nos jours, Filigranes, 2022, 105 illustrations, index des photographes [Texte intégral]Recension