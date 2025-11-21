Revue
Hybrid, n° 14 :

Hybrid, n° 14 : "La sociophotographie, une démarche d’exploration du social et de création" (dir. Véronique Figini, Sophie Jehel)

  • Saint-Denis, EUR ArTeC, coll. "Hybrid", 2025
  • Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, coll. "Hybrid", 2025
    • DOI : 10.4000/1568s
  • ISSN : 2276-3538
  • Numéro : 14
  • Date de publication :
Publié le

Un des enjeux du concept de sociophotographie qui est proposé de discuter dans ce numéro 14 de la revue Hybrid vise à introduire dans les processus d’enquête en SIC un espace de dialogue et de recherche-création avec les démarches photographiques.

Introduction

Véronique Figini et Sophie Jehel La sociophotographie pour investir de nouvelles démarches d’enquête et de création documentée [Texte intégral]Sociophotography to engage with new approaches to investigation and documented creation [Texte intégral | traduction | en]A fotografia documental social como novas maneiras de pesquisa e criação documentada [Texte intégral | traduction | pt]

Dossier thématique / Thematic feature

Sophie Jehel La sociophotographie : une méthodologie pour construire un imaginaire critique du numérique [Texte intégral]Sociophotography: A methodology for building a critical imaginaire of digital technologies [Texte intégral | traduction | en]

Pascale Colisson L’écriture journalistique au service de la sociophotographie [Texte intégral]Journalistic writing at the service of sociophotography [Texte intégral | traduction | en]

Marc Jahjah De l’effigie captive à l’épopée des réseaux : images agentes, identités intermédiales et neutralités numériques [Texte intégral]From captive effigy to network epic: agent images, intermedial identities and digital neutralities [Texte intégral | traduction | en]

Nolwenn Tréhondart Incarnations mémorielles et passés sensibles [Texte intégral]Les profils de fiction au prisme de la « vérité » historique Embodying memory and sensitive pasts: [Texte intégral | traduction | en]Fictional profiles through the prism of historical “truth” 

Entretiens / Interviews

Stéphanie Solinas, Véronique Figini et Sophie Jehel Interroger l’identité par l’art et la photographie [Texte intégral]Entretien avec Stéphanie SolinasQuestion identity through art and photography [Texte intégral | traduction | en]Interview with Stéphanie Solinas

Nadège Abadie, Véronique Figini et Sophie Jehel « L’infra-ordinaire » [Texte intégral]Entretien avec Nadège AbadieThe “infra-ordinary” [Texte intégral | traduction | en]Interview with Nadège Abadie

Lecture / Recension

Sophie Jehel et Daniel Méaux Danièle Méaux, Quand la photographie pense la forêt. Des années 1980 à nos jours, Filigranes, 2022, 105 illustrations, index des photographes [Texte intégral]Recension