Revue
Nouvelle parution
LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines, 2025, n° 13 :

LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines, 2025, n° 13 : "Histoire de l’émergence et des évolutions des arts du spectacle arabes" (dir. Nehmetallah Abi-Rached, Laurence Denooz, OnsTrabelsi)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines)", 2025
  • EAN : 9782406197874
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19788-1
  • ISSN : 2270-7220
  • Numéro : 13
  • 252 pages
  • Prix : 37 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines) 2025, n° 13

"Histoire de l’émergence et des évolutions des arts du spectacle arabes"

Sous la direction de Nehmetallah Abi-Rached, Laurence Denooz et OnsTrabelsi

Paris, Classiques Garnier, coll. « LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines) », n° 13, 2025.

La revue LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines) est destinée aux chercheurs et aux amateurs de la littérature arabe moderne et contemporaine (prose, poésie et traduction).

Sommaire…

Lire les résumés…