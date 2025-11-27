LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines, 2025, n° 13 : "Histoire de l’émergence et des évolutions des arts du spectacle arabes" (dir. Nehmetallah Abi-Rached, Laurence Denooz, OnsTrabelsi)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines) 2025, n° 13
"Histoire de l’émergence et des évolutions des arts du spectacle arabes"
Sous la direction de Nehmetallah Abi-Rached, Laurence Denooz et OnsTrabelsi
Paris, Classiques Garnier, coll. « LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines) », n° 13, 2025.
La revue LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines) est destinée aux chercheurs et aux amateurs de la littérature arabe moderne et contemporaine (prose, poésie et traduction).