Projet Épopée, n° 10 | 2024 : "Arts visuels et épopée : voir et donner à voir l’épique" (dir. Élodie Coutier)

Sous la direction de Élodie Coutier

Ce numéro aborde la question des rapports entre arts visuels et épopée à partir d’un questionnement commun sur l’effet produit, soit par l’adaptation d’une épopée préexistante, soit par la reprise et la transposition d’éléments ou de configurations narratives associées à l’épique au sein d’un dispositif médiatique complexe. Chaque article interroge la façon dont un médium donné – ou une création plurimédiale – peut contribuer à la production d’un effet épique de nature variée : célébration ou critique politique, sociale et culturelle ; pensée d’un renouveau ; construction d’une communauté ; ou encore, dans un mouvement réflexif, exploration d’une tradition épique qui devient à son tour matériau médiatique expressif.

Sommaire

Dossier

Élodie Coutier Arts visuels et épopée : voir et donner à voir l’épique. Présentation [Texte intégral]

Jean-Charles Andrieu de Lévis La plasticité et l’intericonicité comme adjuvants de l’épopée [Texte intégral] Plasticity and intericonicity as adjuvants to the epic

Frédérique Lambert Le néo-péplum, continuité et transformation de l’épopée [Texte intégral] The neo-peplum, continuity and transformation of the epic

Paul Chibret Récit parodique et “travail épique” dans la série BD De Cape et de Crocs [Texte intégral] Parodic narrative and “epic work” in the comic book series De Cape et de Crocs

Kim Lefebvre Pour un régime vidéoludique du travail épique : expérimenter la sixième extinction dans Death Stranding [Texte intégral] A videogame epic? Experimenting the sixth extinction in Death Stranding

Marie Enriquez Les adaptations et réécritures de L’Odyssée en bande dessinée publiées dans les années 2000 : quelle place pour l’épique ? [Texte intégral] Adaptations and rewritings of The Odyssey in comics published in the 2000s: what room for the epic?

Anaïs Tillier Débordements scéniques du récit épique : donner à voir et adapter la polyphonie des épopées sur la scène contemporaine [Texte intégral] The scenic overflow of epic narrative: showing and adapting the polyphony of epics on the contemporary stage

Mélanie Bost-Fievet “You are not alone in this. None of us are.” La polyphonie épique dans le C-RPG : à propos de Baldur’s Gate 3 (2023) [Texte intégral] “You are not alone in this. None of us are.” Epic polyphony and the C-RPG: about Baldur’s Gate 3 (2023)

Liliane Siani Le Premier Glaive (1908) : une épopée guerrière en plein air [Texte intégral] Le Premier Glaive (1908): an open-air war epic

Marin Martinie Propagande de guerre, parodie arthurienne et patrimonialisation : Bugs Bunny, héros et conteur d’une “épopée” américaine [Texte intégral] War propaganda, Arthurian parody and heritage industry: Bugs Bunny, hero and storyteller of an American epic

—

État des lieux de la recherche dans le monde

Baptiste Sauvage La Bible est-elle une épopée ? (I) [Texte intégral] État de la recherche et “travail épique”Is the Bible an Epic? (I) State of Research and “Epic Work”

Articles de critique brésilienne traduits

Ana Rita Figueira Achille et Troïlus : dialectiques de l’embuscade [Texte intégral] Achille and Troilus: dialectics of the ambush

Christina Ramalho Présentation du projet Histoire des épopées dans les Amériques. Bolivie [Texte intégral] History of Epics in the Americas: Bolivia. An outline

Thèses et travaux en cours

Anaïs Tillier Le matériau épique sur la scène contemporaine française : (re)raconter et s’approprier un patrimoine partagé au théâtre [Texte intégral] Epic material on contemporary French stage: (re)telling and appropriating a shared heritage in theater.