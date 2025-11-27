Revue
Nouvelle parution
Revue des études italiennes, 2025 – 1, n° 5 :

Revue des études italiennes, 2025 – 1, n° 5 : "Théorie de la culture et critique littéraire chez Gramsci (dir. Paolo Desogus et Davide Luglio)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Revue des Études Italiennes", 2025
  • EAN : 9782406191544
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19155-1
  • ISSN : 0035-2047
  • Numéro : 5
  • 232 pages
  • Prix : 36 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)

Revue des études italiennes 2025 – 1, n° 5.

Théorie de la culture et critique littéraire chez Gramsci

Sous la direction de Paolo Desogus et Davide Luglio

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue des Études Italiennes », n° 5, 2025

La Revue des Études Italiennes est la plus ancienne revue de l’italianisme français. Elle explore la création et la critique littéraires et artistiques du Moyen Âge à l’époque contemporaine.

Sommaire…