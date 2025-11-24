Double jeu, n° 25 : "Enseigner le théâtre et le cinéma. Histoires, institutions, expérimentations" (dir. Thomas Horeau, Valérie Vignaux)

Pour toute discipline, la question de ses modalités d’enseignement recèle un puissant pouvoir heuristique. Suivant ce principe, ce numéro de Double Jeu rassemble des spécialistes de théâtre et de cinéma autour des problématiques qui travaillent les pédagogues soucieux des finalités de leurs pratiques, de la pertinence de leurs outils et de leurs démarches. Pour réfléchir à ces questions, nous avons retenu trois axes thématiques : « Histoire des pédagogies », « Institutionnalisation des mises en pratiques » et « Expérimentations pédagogiques ». Ainsi, à partir de cas singuliers, passés ou présents, les études montrent comment les différentes conceptions de l’art et de l’enseignement s’articulent et évoluent dans les dynamiques institutionnelles et comment les expérimentations pédagogiques travaillent à leur tour les pratiques et l’ordre disciplinaire.

Sommaire

Thomas Horeau et Valérie Vignaux Introduction [Texte intégral] Enseigner le théâtre et le cinéma. Histoires, institutions, expérimentations

Histoire des pédagogies

Léa ChevalierCréativité sous examen : enjeux et mécanismes du concours d’entrée de la section Architecture-décoration de l’Institut des hautes études cinématographiques (1943-1968) [Texte intégral] Creativity under scrutiny: stakes and structures of the competitive entrance exam for the Architecture-decoration section at the Institut des hautes études cinématographiques (1943-1968)

Carmen KauttoLes « exercices d’impro » en contexte : lire le système de Viola Spolin dans Improvisation for the Theater [Texte intégral] “Improv games” in context: reading Viola Spolin’s Improvisation for the Theater as a system

Laurette BurgholzerL’acteur hors de lui [Texte intégral] Considérations sur les formations de marionnettistes (XXe-XXIe siècles)The actor beside himself. Considerations on puppeteer training (20th-21st centuries)

Delphe KifouaniDu paradigme de l’apprentissage au paradigme de l’enseignement. Fondements épistémologiques des pédagogies du cinéma au Sénégal [Texte intégral] From the learning paradigm to the teaching paradigm. Epistemological foundations of film pedagogies in Senegal

Institutionnalisation des mises en pratiques

Roxane Hamery Faire des films avec des jeunes [Texte intégral] Méthodes pédagogiques et modèles de réalisation fondateurs (1950-1970)Making films with young people: Pedagogical methods and filmmaking models in the 1950s-1970s

Léo Souillés-Debats Du cinéma au baccalauréat ? Définir une « matière cinéma » au lycée (1984-1995) [Texte intégral] Cinema at the baccalauréat? Defining a “cinema subject” in high school (1984-1995)

Joséphine Villeroy Préparer aux concours des écoles nationales supérieures d’art dramatique : le cas de la Classe de la Comédie – Centre dramatique national de Reims [Texte intégral] Preparing for entrance examinations of French national drama schools : the case of La Classe de la Comédie – Centre dramatique national de Reims

Jitka Goriaux Une formation doctorale pour les artistes praticiens ? L’expérience de la formation doctorale à la faculté de théâtre de l’Académie des arts du spectacle de Prague [Texte intégral] A doctoral program for artists-practitioners? The experience of the doctoral training at the theatre faculty of the Academy of Performing Arts in Prague

Expérimentations pédagogiques

Marie Astier Le partage du plateau entre comédiennes et comédiens professionnels dits « valides » et « en situation de handicap mental » : un levier de renouvellement pédagogique [Texte intégral] Sharing the stage between “abled” and “mentally disabled” professional actors: a lever for teaching renewal

Marie Astier et Claire de Saint Martin La troupe inclusive de La Colline : faire ensemble du théâtre autrement [Texte intégral] La Colline Theater’s inclusive troupe: making theater together in a different way

Philippe Bourdier Enseigner le cinéma par le détour scientifique : l’histoire du cinéma au prisme de la psychologie sociale [Texte intégral] Teaching cinema through a scientific diversions: the history of cinema through the prism of social psychology.