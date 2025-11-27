Carole Christe, Programmation artistique et consécration. Enquête sur les arts vivants contemporains

Qui décide de ce qui mérite d’être vu sur scène ? À travers une enquête de terrain menée pendant cinq ans dans le monde des arts vivants contemporains de la Suisse romande, cet ouvrage interroge les mécanismes de consécration artistique et les logiques de programmation. En s’intéressant à la fois aux parcours et aux conditions de travail des artistes et à ceux des programmatrices et programmateurs, il met en lumière les règles implicites, les affinités sociales et les rapports de pouvoir qui structurent ce milieu professionnel.

Les choix de programmation, loin d’être purement esthétiques, s’appuient sur des styles de vie, des goûts et des valeurs souvent partagés avec les artistes. La scène devient alors le reflet d’un entre-soi culturel, où l’innovation affichée masque parfois la reproduction d’un ordre social.

Cette recherche propose une contribution originale à la sociologie du travail artistique et culturel, en dévoilant comment, au sein même d’une élite créative, persistent et se rejouent des formes d’inégalités sociales.

Sommaire

Introduction

Première partie. De la vocation à la consécration : quels parcours ?

1 Socialisations familiales, scolaires et professionnelles

2 Des artistes en quête de légitimité

3 Se placer comme programmateur·rice

Conclusion

Deuxième partie. Conditions et modalités d’exercice du travail

4 Le pouvoir d’évaluation et de sélection : juger, décider, manager

5 Le pouvoir de créer ? Entre multiactivité et entrepreneuriat

6 Gestion des relations asymétriques

Conclusion

Troisième partie. Produire une esthétique contemporaine

7 Les styles de vie de l’entre-soi artistique et culturel

8 Spectacles et innovation

Conclusion

Conclusion générale. Une sociologie de la domination culturelle et de la reproduction sociale

Remerciements

Bibliographie

Tableaux, figures et encadrés