F. Jacob, Rousseau

Qui en ce début de XXIe siècle n’a entendu parler de Jean-Jacques Rousseau ? Auteur d’une réflexion philosophique et politique (Discours sur les sciences et les arts, Discours sur l’inégalité, Du Contrat social...) qui est à la base de nos sociétés modernes et d’un traité d’éducation, Émile, qui a remis l’enfant au cœur du système et dès lors influencé bon nombre de théories pédagogiques, il a également rédigé le roman le plus important du XVIIIe siècle, Julie ou La Nouvelle Héloïse, un Dictionnaire de musique auquel on se réfère encore et plusieurs lettres, pièces, traités qui font de lui, aux côtés de Voltaire – son meilleur ennemi –, l’écrivain le plus renommé de son époque.

Son parcours mérite de fait un examen particulier. Citoyen de Genève, fils d’horloger, il n’a pas été formé dans les collèges – jésuites, la plupart du temps – d’où sont issus ses « amis » encyclopédistes. Né dans la religion de Calvin, il développe sur la religion un discours dont se satisfont peu certains philosophes du temps, qui penchent vers l’athéisme. Sujet enfin à un vif sentiment de persécution, il rédige dans les quinze dernières années de sa vie trois textes (Les Confessions, Dialogues ou Rousseau juge de Jean-Jacques et les Rêveries du promeneur solitaire) dont l’influence sera, dans le monde des lettres, tout à fait considérable.

Il n’est dès lors pas étonnant que l’histoire de Rousseau se prolonge jusqu’à nous – et, très probablement, bien au-delà.

